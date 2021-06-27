В Московской области дали ответы на наиболее популярные вопросы, связанные с вакциной от коронавируса и новыми ограничительными мерами.

Начиная с завтрашнего дня, 28 июня, посещать заведения общепита смогут лишь те жители, которые переболели коронавирусной инфекцией в последние полгода или поставили прививку от нее. Необходимо также иметь при себе сертификат с QR-кодом, который можно получить на сайте Госуслуг в личном кабинете. Однако медики советуют переболевшим все равно вакцинироваться.

Отмечается, что взять QR-код можно лишь на госпортале. Другие документы не обладают официальным статусом. В случае неполучения нужного документа, после вакцинации следует обратиться в медучреждение, где была поставлена прививка. Беременным и кормящим женщинам прививаться нельзя, поэтому им пока запрещено посещать кафе и рестораны, однако данный запрет не действует на летние веранды.