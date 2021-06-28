Президент Украины Владимир Зеленский 28 июня внёс закон, который он назвал неотложным. Как отмечается, своё предложение он внёс во время проведения заседания парламента.

Речь идёт об утверждении большого государственного герба страны. Рассмотреть этот вопрос должна Верховная Рада. Как сообщается, Зеленский отметил, что за 25 лет именно эту ситуацию не удалось разрешить, и пора поставить точку в этом вопросе.

Отмечается, что в настоящее время у Украины нет большого герба, несмотря на то, что он предусмотрен конституцией. За прошедшие годы независимости были четыре попытки создать большой герб, но они ни к чему не привели. Какой именно эскиз будет представлен на очередном голосовании, на данный момент неизвестно.

Недавно депутаты Верховной Рады заявили, что Зеленский собирается передать России часть страны. Его обвинили в том, что он готов бросить Донбасс.