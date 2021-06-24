Алексей Арестович, член делегации от Украины, работающей по урегулированию конфликта на Донбассе, отметил, что Владимир Зеленский, украинский лидер, раздражен действиями стран Запада.

Согласно его словам, в Киеве считают, что Североатлантический альянс не намерен приглашать Украину в свой состав. Зеленский уверен, что его обманули. Еще большее раздражение у него вызвал тот факт, что Запад не помешал постройке трубопровода СП-2. По этой причине в стране начали разрабатывать иную стратегию по взаимодействию с Соединенными Штатами и Европейским союзом.

Политолог Константин Бондаренко считает, что Украине следует отказаться от вступления в НАТО и начать более активно развивать отношения с ее отдельными членами, например, Турцией, Британией и Польшей. Страны Запада при этом начали постепенно смещать конфликт на Донбассе в сторону Крымского полуострова. Первым проявлением данной стратегии является инцидент с кораблем британских ВМС.