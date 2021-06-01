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Владимир Зеленский, украинский лидер, в рамках беседы с журналистами Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщил, что Россия может провести «блицкриг» на Украину в любое время вплоть до начала осени.

Указанные сроки президент Украины попытался объяснить тем, что в середине сентября рядом с украинскими границами начнутся совместные военные маневры Белоруссии и РФ. Он считает, что к данному периоду ситуация будет оставаться крайне опасной.

При этом Зеленский отметил, что самая большая угроза со стороны России наблюдается в основном возле границ ДНР и ЛНР. Однако на Украине предполагают, что российские вооруженные силы могут напасть с любого возможного направления. Ранее украинский лидер заявил, что данная угроза возникла по причине действий стран нормандского формата, отказывающихся признавать РФ одной из сторон возникшего конфликта.

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