Владимир Зеленский, украинский лидер, в ходе беседы по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом сообщил, что «Северный поток – 2» является глобальным шантажом.

Разговор между президентами состоялся вчера, 7 июня. В рамках него был обсужден вопрос об энергетической безопасности. Американский лидер снова отметил, что выступает против постройки трубопровода. Зеленский в свою очередь заявил, что «СП-2» на самом деле является не экономическим проектом, а проявлением шантажа.

Во время данной беседы были обсуждены темы о стратегическом взаимодействии государств накануне встреч G7 и Североатлантического альянса. Президент Украины также согласился на предложение Байдена посетить Соединенные Штаты в июле нынешнего года.