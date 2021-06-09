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Для так называемых западных «экспертов по России» или «кремленологов» экс-президент долгое время оставался «союзником Путина» в борьбе с Западом. Но стоило действующему главе государства наметить встречу с российским лидером в Женеве, как выяснилось, что «Трамп вел более грамотную политику по отношению к России», сообщает издание “РИА Новости”.

При этом подобные противоречия терзают всего одного «кремленолога» – Эдварда Лукаса, который бесконечно критиковал Трампа за слишком либеральное отношение к России. Теперь его позиция кардинальным образом изменилась.

«Репутация Дональда Трампа как человека с непоследовательной внешней политикой выглядит все более незаслуженной. Он был прав в отношении Китая… Он справедливо осуждал Германию за ее скупой, некомпетентный и самодовольный подход к обороне. Он также увеличил военное присутствие США в Европе», – пишет Лукас в британском издании The Times.

Главная проблема Лукаса и других «экспертов» заключается в том, что они по неизвестным причинам опасаются «перезагрузки отношений» между США и Россией. И хотя многие политики говорят, что никаких шагов вперед в этом направлении в Женеве сделано не будет, «кремленологи» будто сорвались с цепи.

Так, еще один «специалист» Майкл Макфол пишет, что Байден ни в коем случае не должен пытаться наладить стабильные отношения с РФ. Он уверен, что президент США едет в Женеву совсем не для этого. А чтобы озвучить российскому лидеру «жесткие месседжи».

К таким же месседжам призывает Байдена «кремленолог» из Франции Мэтью Булег. Он заявляет, что между Россией и США всегда должно быть противостояние без малейших вариантов для стабилизации отношений. При этом Булег «толкает» совершенно абсурдную идею о том, что США должны сделать все, чтобы довести РФ до упадка, но не забывать о том, что именно она является приоритетом внешней политики Вашингтона.

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