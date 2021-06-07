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Пока президент РФ Владимир Путин говорит о возможности вернуть два острова Японии, необходимо забирать их и не настаивать на четырех, считают японские пользователи сети. Так они прокомментировали высказывания российского лидера о Курилах, которые прозвучали в рамках международного экономического форума в Петербурге.

Напомним, глава государства заявил, что внесений в Конституцию РФ поправок о недопустимости отторжения российских территорий, не означает крах надежд Японии на возвращение Курил. Он также отметил, что в 1956 году Япония говорила о двух островах, а сейчас поднимает вопрос о возвращении всех четырех. По словам Путина, на подобное Москва никогда не соглашалась.

Мнения комментаторов разделились. Одни пользователи уверены, что нужно соглашаться на два острова и окончательно закрывать эту тему. Другие считают, что Япония не может позволить себе пойти на такой шаг. Она должна получить Курилы целиком, причем сделать это силовыми методами, так как иначе Россия не отдаст и два острова.

«Японии нужно срочно наращивать свой военный потенциал. Разработать и испытать ядерное оружие. Иначе против нас развернут новую агрессию. Да что там говорить, и мирные переговоры-то вести без атомного сдерживания не с руки», – написал один из сторонников такой позиции.

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