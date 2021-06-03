Министерство обороны Японии приняло решение разместить современный истребитель-невидимку F-35A на авиабазе ПВО Сил самообороны Комацу (в одноименном городе в префектуре Исикава). Об этом 2 июня сообщило японское информационное агентство Jiji Press, озвучив соответствующее заявление официальных лиц.

По информации Jiji Press, сперва будет развернуто четыре F-35A, а в будущем их количество составит около 20. Программа развертывания намечена к осуществлению до 2025 года и предусматривает последовательную замену истребителей F-15 новейшими самолетами.

В настоящее время на базе Komatsu, где расположена единственная истребительная авиачасть со стороны Японского моря, в общей сложности размещено около 40 истребителей F-15 в двух эскадрильях, и выполняются их аварийные вылеты (перехваты) к подозрительным самолетам. Из них F-35A заменят те самолеты, которые признаны не подлежащими в будущем модернизациям, например, увеличению дальности полета, продвигаемому Министерством обороны.

Как уточнило Jiji Press, F35A – это современный истребитель пятого поколения, отличающийся высокой скрытностью. В настоящее время на авиабазе Мисава (город Мисава, префектура Аомори) находится два таких самолета. Министерство обороны включило стоимость приобретения дополнительных четырех самолетов в бюджет.

Новость из Японии немедленно получила резкие негативные оценки в китайских СМИ, где это было с тревогой воспринято как непосредственную демонсрацию угрозы в отношении Китая и России. Как отмечает популярный новостной портал КНР QQ-Tencent, об этом свидетельствует выбор местом развертывания новейших F-35A авиабазы Комацу, расположенной у побережья Японского моря. При этом ранее полученные японскими ВВС F-35A базируются в Мисаве – на тихоокеанском побережье Японии.