Японские полицейские вместе с Вооруженными силами и кораблями Береговой охраны проводят командно-штабные учения. Информация о них закрыта грифом «Секретно», однако журналисты издания Sankei Shimbun все же рассказали некоторые детали.

Они отметили, что в этом году в ходе маневров отрабатываются действия ВС Японии и силовых структур в случае нападения Китая на остров Сенкаку. Вероятность такой атаки существует, так как КНР давно заявляет права на данную территорию.

Авторы публикации сообщают, что на учениях прорабатывается два сценария развития событий. Так, в случае высадки на остров лишь политических активистов из Китая и морской полиции, против них будут действовать силовики в связке с Береговой охраной. Если же нападать будет китайская армия, то в дело включатся еще и Вооруженные силы страны.

Еще одна немаловажная деталь – это присутствие на учениях американских военнослужащих, которые осуществляют наблюдение.