Компания «Яндекс» увеличила сумму премии экспертам по кибербезопасности и энтузиастам за выявление уязвимостей в приложениях и интернет-решениях. Теперь за это можно получить до 750 тысяч рублей.

Компания надеется, что данная мера позволит наладить взаимовыгодное сотрудничество со специалистами в области кибербезопасности, а также существенно улучшить код программных решений.

Пресс-служба «Яндекса» сообщает, что точная сумма премии будет определяться в каждом конкретном случае в зависимости от опасности найденной уязвимости. Так, самые крупные суммы получат эксперты, которые найдут бреши, позволяющие взломщикам выполнять непосредственно на сервере компании свои программные коды.

«Яндекс» с 2012 года выплачивает премии за обнаружение ошибок и уязвимостей. С того момента «этичные хакеры», указывающие на бреши в программном коде, получили более 30 миллионов рублей.