читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После пяти лет испытаний, исследований и разработок бельгийская компания Sky-Hero запускает Loki Mk2 – новое поколение тактического дрона, предназначенного для использования внутри помещений. Устройство отвечает всем ожиданиям специальных сил гражданской защиты: быстрое управление, маневренность, точность, дневное и ночное наблюдение и возможность эволюции, в сочетании с прочной и легкой конструкцией. Об этом сообщает Army Recognition.

Издание напоминает, что заказчиком разработки такого дрона в январе 2015 года выступило бельгийское спецподразделение DSU, а поводом к этому послужила его очередная антитеррористическая операция, осуществленная в Вервье, на востоке Бельгии. Компании Sky-Hero, созданной в 2013 году, после всего лишь нескольких лет своей работы в области беспилотных летательных аппаратов пришлось разработать модель, которая отвечала бы конкретным ограничениям сил специального назначения, и сделать это в рекордно короткие сроки.

В 2016 году прототип от Sky-Hero участвовал в соревнованиях по испытанию дронов, организованных в Осло сетью ATLAS – рабочей группой, созданной многочисленными европейскими спецподразделениями. Разработка бельгийцев выделилась тем, что выполнила четыре испытательных задания менее чем за 10 минут, значительно опередив 12 остальных участников. Этот успех привел к тому, что компания Sky-Hero оснастила моделью дрона Loki 1.0 спецподразделения нескольких европейских стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Бельгию, Нидерланды и Швецию, а также ФБР, которое предоставило такие дроны в снаряжение своим 56 бюро и трем командам по спасению заложников.

Благодаря сотрудничеству со многими европейскими «спецназами» и ФБР, Sky-Hero накапливает передовые знания о конкретных потребностях сил гражданской защиты. Один из основателей компании, Ив Коппи, лично обучает будущих пилотов дронов, и его несколько раз приглашали остаться в Куантико, чтобы взять на себя обучение агентов ФБР.

По словам главного инспектора бельгийских спецподразделений, «Loki 1.0 внес большой вклад в успех многих сложных операций за последние несколько лет. Нет сомнений в том, что без дронов и оборудования, разработанного Sky-Hero, целый ряд ситуаций, в которых мы были задействованы, могли бы закончиться трагически, а задача специальных подразделений была бы значительно более сложной и опасной». По данным Army Recognition, за последний год продано более 1000 дронов Loki.

Улучшения, которых с нетерпением ждут пользователи, касаются нескольких элементов. Во-первых, пульт дистанционного управления, который был полностью переработан, стал намного удобнее. Во-вторых, в то время как первая версия дрона имела только базовую стабилизацию, теперь он оснащен полноценным бортовым компьютером и несколькими датчиками, позволяющими ему действовать полностью автономно, в темноте и за пределами сети GPS. Управление стало проще, а базовый курс обучения пилотированию дронов был сокращен до 15 минут.

DSU подтверждает: «Loki Mk2 – результат долгого сотрудничества между Sky-Hero и подразделением спецназа бельгийской полиции. С самого начала при разработке Loki 1.0 консультировались со специалистами по эксплуатации, чтобы характеристики и необходимые компромиссы были максимально адаптированы к реальной ситуации на земле, задачам и потребностям операторов. Первоначально используемые во время антитеррористических операций, развертывание систем Sky-Hero стало широко распространенным в большинстве миссий».

Вам может понравиться

Запад обеспокоили выступления в Африке, где протестующие машут российскими флагами

В воскресенье, 30 мая, более 10 000 человек собрались в столице Эфиопии Аддис-Абебе, чтобы осудить вмешательство США в дела страны. На прошлой неделе Вашингтон объявил о введении санкций в отношении

Бомбардировщики B-52H демонстрируют «сдерживание России» облетом всех 30 стран НАТО

Стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США 31 мая совершили миссию демонстрационного облета над всеми 30 странами, входящими в блок НАТО. Как сообщает Stars and Stripes, мероприятие приурочено к отмечающемуся в США

ВМС США снимают с вооружения новые прибрежные боевые стелс-корабли

ВМС США объявили о намерении в скорейшем времени вывести из эксплуатации свои довольно новые, но оказавшиеся очень «проблемными» прибрежные боевые корабли (LCS) – фактически, на несколько десятилетий раньше запланированного их
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 июня – переменная облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 2 июня – ясно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 июня – переменная облачность, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 2 июня – небольшой дождь, до 21 °C | Подольск: погода, 2 июня – ясно, до 17 °C | Армавир: погода, 2 июня – небольшой дождь, до 16 °C |