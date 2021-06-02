После пяти лет испытаний, исследований и разработок бельгийская компания Sky-Hero запускает Loki Mk2 – новое поколение тактического дрона, предназначенного для использования внутри помещений. Устройство отвечает всем ожиданиям специальных сил гражданской защиты: быстрое управление, маневренность, точность, дневное и ночное наблюдение и возможность эволюции, в сочетании с прочной и легкой конструкцией. Об этом сообщает Army Recognition.

Издание напоминает, что заказчиком разработки такого дрона в январе 2015 года выступило бельгийское спецподразделение DSU, а поводом к этому послужила его очередная антитеррористическая операция, осуществленная в Вервье, на востоке Бельгии. Компании Sky-Hero, созданной в 2013 году, после всего лишь нескольких лет своей работы в области беспилотных летательных аппаратов пришлось разработать модель, которая отвечала бы конкретным ограничениям сил специального назначения, и сделать это в рекордно короткие сроки.

В 2016 году прототип от Sky-Hero участвовал в соревнованиях по испытанию дронов, организованных в Осло сетью ATLAS – рабочей группой, созданной многочисленными европейскими спецподразделениями. Разработка бельгийцев выделилась тем, что выполнила четыре испытательных задания менее чем за 10 минут, значительно опередив 12 остальных участников. Этот успех привел к тому, что компания Sky-Hero оснастила моделью дрона Loki 1.0 спецподразделения нескольких европейских стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Бельгию, Нидерланды и Швецию, а также ФБР, которое предоставило такие дроны в снаряжение своим 56 бюро и трем командам по спасению заложников.

Благодаря сотрудничеству со многими европейскими «спецназами» и ФБР, Sky-Hero накапливает передовые знания о конкретных потребностях сил гражданской защиты. Один из основателей компании, Ив Коппи, лично обучает будущих пилотов дронов, и его несколько раз приглашали остаться в Куантико, чтобы взять на себя обучение агентов ФБР.

По словам главного инспектора бельгийских спецподразделений, «Loki 1.0 внес большой вклад в успех многих сложных операций за последние несколько лет. Нет сомнений в том, что без дронов и оборудования, разработанного Sky-Hero, целый ряд ситуаций, в которых мы были задействованы, могли бы закончиться трагически, а задача специальных подразделений была бы значительно более сложной и опасной». По данным Army Recognition, за последний год продано более 1000 дронов Loki.

Улучшения, которых с нетерпением ждут пользователи, касаются нескольких элементов. Во-первых, пульт дистанционного управления, который был полностью переработан, стал намного удобнее. Во-вторых, в то время как первая версия дрона имела только базовую стабилизацию, теперь он оснащен полноценным бортовым компьютером и несколькими датчиками, позволяющими ему действовать полностью автономно, в темноте и за пределами сети GPS. Управление стало проще, а базовый курс обучения пилотированию дронов был сокращен до 15 минут.

DSU подтверждает: «Loki Mk2 – результат долгого сотрудничества между Sky-Hero и подразделением спецназа бельгийской полиции. С самого начала при разработке Loki 1.0 консультировались со специалистами по эксплуатации, чтобы характеристики и необходимые компромиссы были максимально адаптированы к реальной ситуации на земле, задачам и потребностям операторов. Первоначально используемые во время антитеррористических операций, развертывание систем Sky-Hero стало широко распространенным в большинстве миссий».