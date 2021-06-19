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В апреле Соединенные Штаты испытали свое гиперзвуковое оружие воздушного базирования ARRW, однако тестовый запуск оказался неудачным. Проблема возникла с отделением боеприпаса от стратегического бомбардировщика B-52.

Установить, что именно произошло, так и не удалось, однако США намерены продолжить испытания.

Агентство BBC сообщает, что пауза между тестовыми запусками образовалась из-за возмущений военных экологов. Они провели исследования и выяснили, что в результате успешного запуска боеприпаса в океане погибнут улитки и другие моллюски, а также рыба и кораллы. Произойдет это из-за мощной ударной волны, которая возникнет после поражения гиперзвуковой ракетой целей на атолле Кваджалейн.

Пентагон заявляет, что предпринял все меры для сведения к минимуму негативных последствий испытаний для окружающей среды. Именно поэтому он планирует уже в июле возобновить пробные запуски и получить информацию, необходимую для доведения ракеты до совершенства.

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