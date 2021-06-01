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Александр Вучич, сербский лидер, назвал беспринципным действием слежку за Ангелой Меркель, немецким канцлером, и другими политиками из Европы со стороны датских и американских спецслужб.

Согласно его словам, речь идет о настоящем скандале. Он отметил, что если бы Меркель прослушивала Белоруссия, то в отношении нее моментально были введены санкции. Однако американцам, следившим за канцлером ФРГ с помощью Дании, ничего не будет, так как в мире, по мнению Вучича, уже давно не существуют никаких принципов и прав.

Ранее в немецком издании Süddeutsche Zeitung заявили, что сотрудники АНБ осуществляли прослушивание разговоров сразу нескольких политических деятелей, живущих в Европе. В этом им помогали датские спецслужбы. Американцы следили не только за Меркель, но и за Пеером Штайнбрюком, одним из кандидатов на пост канцлера Германии.

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