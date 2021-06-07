В Египте рассказали о минимальной стоимости отдыха. Отмечается, что в настоящее время активно восстанавливаются связи между местными отелями и российскими туроператорами.

Однако, как отметил глава комитета по маркетингу туризма Шарм-эш-Шейха Рами Ризкаллах, когда откроются прямые рейсы неизвестно, так как это зависит от российской стороны. Было высказано предположение, что полёты из России начнутся уже в ближайшие несколько недель. Отмечается, что недавно российская делегация по безопасности проинспектировала аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха, и не нашла нарушений.

Также сообщается, что в Египте на днях было издано постановление, которое устанавливает минимальную стоимость отелей. Так, в пятизвёздочных отелях плата за проживание одного человека за сутки должна быть не менее 40 долларов. В отелях с четырьмя звёздами эта сумма составляет 28 долларов.

Впрочем, это решение начнёт действовать лишь с 1 ноября, но отелям рекомендуется уже сейчас придерживаться данных расценок.

Недавно в Ассоциации туроператоров России рассказали, когда между Россией и Египтом начнётся прямое авиасообщение. Специалисты заявили, что отправиться в Египет россияне смогут уже в конце июня.