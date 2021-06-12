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Турецкий защитник Мерих Демирал стал своеобразным рекордсменом. В поединке открытия Чемпионата Европы по футболу против сборной Италии он забил первый в истории этого турнира автогол. Казус произошел на 53-й минуте матча, когда футболист срезал мяч в собственные ворота после удара Доменико Берарди.

Напомним, что честь открывать Евро-2020 выпала Риму, где прошел матч между Италией и Турцией. Игра получилась достаточно напряженной, в первом тайме турецким игрокам удалось сдержать натиск итальянцев, однако во втором они «поплыли».

После автогола Демирала Турция уже была не в состоянии сопротивляться и пропустила еще два мяча. Которые забили Лоренцо Инсинье и Чиро Иммобиле. Поединок завершился со счетом 3:0 благодаря чему Италия возглавили турнирную таблицу в группе А. Впрочем, сегодня состоится еще один матч между Швейцарией и Уэльсом, после чего можно будет подводить итоги первого тура.

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