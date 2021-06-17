В последние недели американские войска на противоположных сторонах Европы использовали новые способы доставки оборудования и материалов для войск в передовых позициях, что свидетельствует о повышенном внимании НАТО к мобильности на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией. Об этом пишет издание Insider.

По информации издания со ссылками на официальные сообщения служб Пентагона, в этом месяце логистики и транспортники армии США разгрузили 300 единиц техники, принадлежащих боевой группе 81-й бригады «Страйкер» Национальной гвардии в порту Эсбьерг в Дании.

Военное снаряжение и технику далее предполагалось доставить железнодорожным и автомобильным транспортом примерно 800 солдатам, которые недавно прибыли в Польшу, чтобы присоединиться к оперативной боевой группе усиленного передового присутствия НАТО, действующей там с конца 2017 года.

«Это первый раз, когда армия США работала с датскими вооруженными силами в порту Эсбьерг для проведения операции подобного рода», – говорится в армейском пресс-релизе.

Стоит отметить, что тем самым увеличивается количество европейских морских портов, которые могут поддерживать развертывание прибывающих американских войск.

Операция в Эсбьерге состоялась через месяц после того, как американские солдаты и моряки разгрузили снаряжение и топливо в Дурресе, Албания, перед началом учений Defender-Europe 21 (“Защитник Европы-21”). Тогда вместо того, чтобы производить разгрузку непосредственно в порту Дурреса, американский персонал провел совместную операцию по материально-техническому обеспечению на берегу, разгружая транспортные средства и другое тяжелое оборудование с корабля USNS Bob Hope, грузового корабля военного командования морских перевозок США, на более мелкие суда для транспортировки на берег.

Такие операции, именуемые JLOTS, позволяют судам снабжения войск США освоить действия «в жестких условиях, при поврежденных портах» с помощью небольших судов. Операция JLOTS в Албании включала перевалку топлива на берег, в ходе которой 20 000 галлонов нефти было перекачано с корабля в Адриатическом море в точку снабжения «на неулучшенном пляже» в Дурресе для распределения по местным хранилищам.

«Защитник Европы» и его аналог в Тихом океане – «великие учения» для транспортного командования США, которое курирует военное командование морских перевозок, сказал об этом генерал армии Стивен Лайонс, глава транспортного командования на недавнем мероприятии Института Гудзона. «Самая важная часть» Defender-Europe 21 заключалась в том, чтобы «усилить потенциал сдерживания» европейского командования США и «предоставить гарантии нашим союзникам и партнерам», – добавил Лайонс.

Как поясняет Insider, НАТО расширилось с 16 членов в 1991 году до 30 в 2021 году, включая страны, инфраструктура которых, такая как железные и автомобильные дороги, не соответствовала уровню Западной Европы или не могла поддерживать танки и другую тяжелую технику, используемую вооруженными силами альянса. Административные препятствия, такие как таможенные правила и правила перевозки, также препятствовали перемещению через границу.

В связи с этим НАТО учредило два новых командования для поддержки логистических операций – одно в Норфолке, штат Вирджиния, для наблюдения за трансатлантическими подкреплениями, и одно в Ульме, Германия, для управления перемещениями в Европе.

Генерал ВВС США Тод Уолтерс, верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе и глава европейского командования США, заявил Insider на мероприятии в декабре 2019 года, что альянс «прилагает огромные усилия для решения этой самой проблемы». Чтобы поддержать эти усилия, американские военные вернулись в порты, которые они не использовали десятилетиями для проведения подобных операций, как это осуществилось в Эсбьерге.

Новые заранее подготовленные приклады для армии и новая развертываемая система авиабаз ВВС также позволяют американским войскам, прибывающим в Европу, «немедленно приступить к своим прямым задачам и успешно встречать любого потенциального противника», – сказал генерал Уолтерс, выступая на днях в Атлантическом Совете.