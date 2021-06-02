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В ходе учений Noble Jump, которые проходят в Румынии, натовские войска отражали «нападение с востока», под которым Альянс подразумевает пресловутую «российскую агрессию». Не обошлось на этих маневрах и без Украины.

Все дело в том, что по легенде война началась именно в этой стране, а уж потом условные оккупационные силы двинули на Румынию. Но отважные солдаты Североатлантического альянса своевременно успели развернуть личный состав и вооружение и отразили нападение.

Для этой цели вертолеты Puma и военные джипы сперва открыли огонь по блок-посту, а затем саперы и бойцы химических войск нейтрализовали те опасности, которые им уготовил условный враг. На последнем этапе появились танки, которые и разгромили противника. Освободили ли они при этом Украину, не сообщается.

В штабе НАТО заявляют, что под условным противником совсем не подразумевалась России, речь шла о любой стране, которая рискнет предпринять попытку напасть на Румынию. Впрочем, они тут же отмечают, что именно РФ дестабилизирует ситуацию в регионе.

В учениях принимали участия турецкие сухопутные силы и техника, а также подразделения войск Польши и Латвии. Согласно заявлению штаба, маневры стали сигналом о том, что Североатлантический альянс готов и способен защищать свои рубежи.

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