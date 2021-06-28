Алексей Суконкин, военный специалист, рассказал, почему в РФ не боятся создания водного канала «Стамбул».

В Турции ранее сообщили о начале строительных работ по созданию нового канала, который свяжет между собой Черное и Мраморное моря, а также снимет нагрузку с пролива Босфор. Однако к новому проходу все еще есть немало вопросов, связанных как с экологией, так и с политикой. Дело в том, что Босфор является международным проливом, а новый канал окажется под полным контролем Анкары.

Однако военный обозреватель считает, что Москве не стоит беспокоиться по данному поводу, так как в Черном море находятся ракетные войска, флот и авиация, готовые дать отпор любым вражеским силам. Крупные скопления войск также расположены на Крымском полуострове и в ЮВО. В случае получения соответствующего приказа они смогут потопить любые цели.