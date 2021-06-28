читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Алексей Суконкин, военный специалист, рассказал, почему в РФ не боятся создания водного канала «Стамбул».

В Турции ранее сообщили о начале строительных работ по созданию нового канала, который свяжет между собой Черное и Мраморное моря, а также снимет нагрузку с пролива Босфор. Однако к новому проходу все еще есть немало вопросов, связанных как с экологией, так и с политикой. Дело в том, что Босфор является международным проливом, а новый канал окажется под полным контролем Анкары.

Однако военный обозреватель считает, что Москве не стоит беспокоиться по данному поводу, так как в Черном море находятся ракетные войска, флот и авиация, готовые дать отпор любым вражеским силам. Крупные скопления войск также расположены на Крымском полуострове и в ЮВО. В случае получения соответствующего приказа они смогут потопить любые цели.

Вам может понравиться

Сотрудников комбинатов питания могут отстранить от работы с детьми за отсутствие вакцин

В Петербурге может случиться кризис кадров на предприятиях, занимающихся организацией соцпитания. Причина – нежелание сотрудников следовать распоряжению Минтруда РФ об обязательной вакцинации. У ряда компаний вроде «Северной Столицы» работают люди,

В США оценили военно-морскую стабильность Каспийского региона

Каспийская флотилия России остается доминирующей военно-морской силой на Каспийском море, но она уже не единственная, которая имеет там значение. Все четыре других прибрежных государства – Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан

Вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» МиГ-31К отработали пуски в Средиземноморье

Представители российского оборонного ведомства отметили, что МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковым оружием, в рамках маневров, проведенных над акваторией Средиземного моря, провели пуски ракет. Отмечается, что перехватчики вместе с ракетоносцами Ту-22М3 провели совместные
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 июня – небольшой дождь, до 22 °C | город Мытищи: погода, 28 июня – пасмурно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 июня – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 июня – облачно с прояснениями, до 13 °C | Королев: погода, 28 июня – пасмурно, до 30 °C | Подольск: погода, 28 июня – переменная облачность, до 29 °C | Армавир: погода, 28 июня – небольшая облачность, до 27 °C |