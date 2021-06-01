В России кинолент на тему современных конфликтов на Черном континенте не снимали еще никогда. Фильм «Турист» станет для российского зрителя отличным знакомством с Центральной Африкой, особенным миром, в котором действуют главные герои — российские инструкторы. Военный историк Евгений Белаш назвал фильм «отличным ликбезом».

«Приятно, что создатели фильма с первых же титров обозначили: «Здесь — реальность, здесь — кино». И киношники очень четко отличают одно от другого. У реальности и кино разные законы», — отметил он в заметке на сайте История.рф.

Фильм объясняет, как и почему российские инструкторы оказались в Африке, рассказывает, что они там делают, а после сталкивает их с опасностями. Российские военные инструкторы действительно действуют в Африке по решению Совета безопасности ООН и приглашению действующего президента Фостен-Арканжа Туадера. Они успели подготовить более 4000 бойцов правительственных войск, жандармерии и полиции к несению службы в условиях гражданской войны в стране. Российских инструкторов в западных источниках связывают с сообществом бывших военнослужащих «ЧВК Вагнера».

«Африка – не место для авантюристов и хвастунов. Это очень опасное место», — пишет Белаш.

В самом начале фильма подчеркивается, что российские инструкторы находятся в ЦАР только для того, чтобы обучать местных силовиков.

«Советники не Рэмбо из боевиков 80-х. Сейчас даже один неверный выстрел может вызвать скандал на весь мир (уже были случаи). Поэтому приходится думать, — отмечает военный историк. — Наглядно представлено, что один толковый командир с рацией куда полезнее роты головорезов».

Белаш отмечает, что при относительно небольшом бюджете благодаря съемкам на натуре удалось передать бои и перестрелки. Африканские актеры также очень украсили фильм, даже массовка, которая хорошо сумела передать характеры различных группировок, вовлеченных в конфликт.

Фильм «Турист» передает события, которые происходили в Африке еще совсем недавно. В конце 2020 года вооруженная оппозиция ЦАР и экс-президент Бозизе предприняли попытку сорвать президентские выборы, атаковав столицу Банги. Кино снималось по «свежайшим событиям», отмечает Белаш.

Авторы фильм выразили благодарность правительствам России, ЦАР и соседней Руанды, а также миссии ООН в ЦАР и всему центральноафриканскому народу.

«Турист» – качественно снятый боевик на уникальную тему. Надеюсь, что не последний», — подводит итог историк.

Премьера «Туриста» в ЦАР состоялась 14 мая на главном стадионе Банги. Естественно, что в ЦАР фильм оказался чрезвычайно популярным. Российская премьера прошла вечером 19 мая на телеканале НТВ.