Теоретически российские комплексы С-400 можно уничтожить, уверен военный эксперт Сергей Волков. Так он прокомментировал учения американских войск в Марокко, где среди прочих боевых задач военные отрабатывали и атаку на две батареи «Триумфов».

Аналитик отметил, что потенциальный противник вполне может воздействовать на С-400 средствами радиоэлектронной борьбы. Комплексы РЭБ создают помехи для работы «Триумфа» и существенно осложняют обнаружение целей. Впрочем, эта проблема уже частично решена с поступлением на вооружение новейшей радиолокационной станции «Енисей».

Кроме того, успешно атаковать С-400 могут стелс-бомбардировщики и истребители. Они способны незаметно подойти на расстояние удара, с которым расчеты ЗРК просто не успеют справиться. Однако это лишь в теории. Практика же показывает, что «Триумф» умеет обнаруживать цели-невидимки на большом расстоянии.

Все уязвимости, имеющиеся у «Триумфов», успешно перекрываются эшелонированной противовоздушной обороной России. Помимо С-400, она включает в себя также комплексы «Тор», «Куб», «Панцирь-С1», поэтому один из них в любом случае среагирует на возможную опасность в виде малозаметных беспилотных аппаратов и крылатых ракет. Взаимодействие разных систем практически полностью исключает возможность пробить ПВО РФ.