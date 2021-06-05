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Михаил Ходаренко, военный эксперт, предположил, что Североатлантический альянс может доставить на Украину вооружение под видом маневров Sea Breeze.

Согласно его словам, оружие и технику на украинскую территорию могут перебросить во время высадки морских десантников НАТО. Специалист предположил, что украинские вооруженные силы получат в основном легкие колесные бронемашины и гусеничный бронетранспорт. Ходаренко считает, что Украина вряд ли получит нечто более значительное, так как для этого потребовались бы очень масштабные учения.

Отмечается, что в грядущих маневрах примут участие всего 4 000 военных – этого не хватит для формирования даже одной бригады. Поэтому ВСУ с помощью полученного вооружения смогут оснастить лишь один батальон мотопехоты.

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