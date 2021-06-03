Политический обозреватель Иван Коновалов уверен, что главного удара НАТО России следует ожидать именно с западного направления. Поэтому действия Минобороны страны по созданию новых 20 подразделений являются абсолютно верными.

Глава военного ведомства Сергей Шойгу объявил о новых частях на западных границах РФ только сейчас. Однако эксперт считает, что работа в этом направлении ведется на протяжении последних 5–7 лет.

По словам эксперта, создание новой дивизии или полка – дело небыстрое. Ведь недостаточно просто перебросить личный состав на место постоянной дислокации. Нужно также развернуть командные пункты, выстроить инфраструктуру, доставить боевую технику и вооружение.

Скорее всего, считает специалист, переформатирование ЗВО готовилось давно. Поэтому сейчас новые подразделения будут сформированы и развернуты в минимальные сроки. После чего они смогут приступить к выполнению задач по охране западных рубежей страны.