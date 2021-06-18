Наступательная операция Украины на Донбассе для России является одной из «красных линий», пересекать которые ни в коем случае нельзя. Поэтому если Киев вдруг пойдет в атаку, РФ скорее всего ответит решительно и жестко, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

В беседе с журналистом портала «Украина.ру» Коротченко раскрыл главную цель возможной наступательной операции Киева. В ее качестве выступает блицкриг – быстрый разгром защищающего самопровозглашенные ЛНР и ДНР ополчения, выход на границу с Россией, уничтожение всех инакомыслящих. Украина надеется быстро захватить территории и устроить там фильтрацию, выдавить Народную милицию с Донбасса.

Эксперт выразил надежду, что Россия подобного развития событий не допустит. По его мнению, единственным адекватным ответом станет операция по принуждению к миру. В ходе которой РФ не даст Киеву возможности захватить регион и устроить массовое уничтожение жителей Донбасса. Многие из которых, напомним, имеют российские паспорта.