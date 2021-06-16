Когда границы России окажутся под угрозой, она может применить ядерное оружие на опережение, заявляет военный историк Юрий Кнутов. Он отмечает, что эта возможность прописана в военной доктрине РФ.

По мнению эксперта, Запад не верит в превентивный удар России, поэтому продолжает устраивать провокации. Используя для этой цели в основном Украину, которая в отдельные моменты делает неадекватные заявления о необходимости применить силу против Донбасса и вернуть непокорный регион в лоно «семьи». Либо строит совсем уж фантастические планы по возвращению Крымского полуострова.

США и НАТО с удовольствием потворствуют этим желаниям, поставляя на Украину оружие. Делая это как вполне официально, так и тайно, прикрываясь учениями. После которых большая доля вооружений остается в Киеве.

Запад, по мнению аналитика, не верит в ядерный удар РФ по двум причинам. Первая – это стереотипы «лихих 90-х», когда все страны НАТО знали, что Россия ослабла и вряд ли решится на столь активные действия. Вторая связана с использованием США Украины для провокаций против РФ. Западные страны уверены, что Москва никогда не нанесет удар по соседней стране, так как он навредит и ей самой. Однако обращаясь к той же доктрине, можно увидеть, что ядерная атака будет проводиться в отношении инициатора провокаций и угроз. То есть, по США и странам НАТО.