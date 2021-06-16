Американские ВМС намерены уже к 2025 году заменить морально устаревшие самолеты E-6B на адаптированные под свои нужды транспортники Lockheed Martin C-130J-30 Hercules. Целью ускорения программы рекапитализации называют обеспечение выживаемости ядерной связи (TACAMO), сообщает издание Janes.

Средства на эти цели будут выделены из бюджета на 2021–2022 финансовый год. Такое решение было принято после изучения нескольких альтернативных вариантов, представленных Национальным центром воздушно-десантных операций.

Увеличение финансирования позволит ВМС уложиться в установленные сроки. На эти деньги планируется провести комплексные опытно-конструкторские тесты с тремя испытательными самолетами C-130J-30. Точно количество адаптированных транспортников в настоящий момент неизвестно.

Миссия выживаемости ядерной связи TACAMO в настоящее время осуществляется эскадрильями VQ-3 и VQ-4, которые дислоцируются на авиабазе Тинкер в штате Оклахома. В эти подразделения входит 16 самолетов дальнего обнаружения, управления и связи Boeing E-6B Mercury. Пока они вполне справляются с задачей обеспечения взаимодействия между Национальным командованием Соединенных Штатов и стратегическими войсками. Однако процесс устаревания воздушных машин и отсутствие перспектив для их модернизации вынуждает ВМС задействовать новые самолеты.