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Американский эсминец USS Laboon завершил свою миссию по «обеспечению мира» в Черноморском регионе и уходит в акваторию Средиземного моря, заявила пресс-служба Шестого флота США.

ВМС Соединенных Штатов также отметили, что боевой корабль был направлен в акваторию Черного моря для традиционных операций, призванных продемонстрировать поддержку союзников. В ходе очередной такой миссии USS Laboon принимал участие в учениях совместно с голландским фрегатом Eversten и британским эсминцем Defender. Кроме того, он осуществлял патрулирование побережья Украины, на территории которой базировались все три судна последние две недели.

Напомним, что 28 июня в Черном море начинаются масштабные учения Sea Breeze-2021, в которых примут участие личный состав, боевые корабли и подводные лодки, морская авиация из 32 стран мира. Среди них – все участники Североатлантического альянса и Украина с Грузией.

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