Российский подводный флот стремительно восстанавливает былую мощь за счет новейших подводных лодок, пишет издание 19FortyFive. Автор публикации Калеб Ларссон выражает опасение, что совсем скоро с американской монополией в океане будет покончено.

Эксперт напоминает недавние высказывания генерала Глена Ванхерка об опасности, исходящей от российских подводных лодок проекта «Ясень». Глава Северного командования заявил, что совсем скоро у РФ будет 8-9 подобных АПЛ, которые станут серьезной угрозой для западного и восточного побережья Соединенных Штатов.

Автор также вспоминает инцидент, произошедший в 2018 году. Тогда подлодка проекта «Ясень» с крылатыми ракетами «Калибр» на борту спровоцировала настоящую панику среди американского генералитета, оставаясь невидимой в Атлантическом океане на протяжении нескольких недель.

Помимо России, господство в океане у США не прочь отобрать и Китай. Его субмарины класса Shang ни в чем не уступают американским, а их количество увеличивается из года в год.