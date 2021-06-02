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Представитель специально созданной на Филиппинах государственной группы по борьбе с коронавирусной инфекцией Карлито Гальвес заявил, что к концу 2021 года прививки сделают 70 процентов населения страны. Он также рассказал о ближайших планах властей.

По словам Гальвеса, как только иммунизацию пройдет треть населения республики, ряд действующих сейчас ограничений будет снят. Полная отмена карантина и открытие экономики Филиппин планируется только на уровне в 50 процентов вакцинированных.

Главной же целью является иммунизация 70 процентов граждан, которая обеспечит коллективный иммунитет и позволит полностью победить пандемию.

На сегодняшний день количество вакцинированных жителей республики составляет 1,2 миллиона. Чтобы достичь 70 процентов, нужно сделать прививки 58,1 млн человек. Впрочем, Гальвес уверен, что цель все же будет достигнута, если пункты вакцинации смогут делать 100-120 инъекций ежедневно.

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