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Националистов и узколобых людей хватает в любой стране мира. И Украина – не исключение, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе очередной прямой линии. Он также отметил, что такие граждане действуют только от чистого сердца, но увы, не от большого ума.

На Украине именно такие люди захватили власть и сейчас жестко расправляются с любыми оппозиционными силами, уверен глава государства.

«Заперли Медведчука дома, браслет надели — это антиконституционно», напомнил президент ситуацию с лидером партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Она действительно выглядит как расправа над оппозиционером и главным конкурентом Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Именно Медведчук, возглавляющий партию ОПЗЖ, имел реальные шансы победить действующего украинского лидера, однако сейчас он чуть ли не персона нон грата в собственной стране.

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