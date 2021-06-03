В строительстве газопровода «Северный поток – 2» соблюдаются все современные нормы экологической безопасности, заявил вице-премьер России Александр Новак. Так он прокомментировал очередные требования немецких экологов остановить реализацию проекта.

«Я вообще не понимаю, почему они делают такие заявления. Мне кажется, что это либо хайп, либо связано с политическими интересами», – выдвинул свои предположения Новак.

Напомним, что природоохранная организация ФРГ Deutsche Umwelthilfe обратилась в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии и потребовала сперва провести оценку влияния строительства газопровода на окружающую среду, а уж затем продолжать реализацию проекта. Однако BSH заявила, что приостанавливать работы не будет.

Это уже не первое такое обращение. В мае аналогичное требование выдвигала организация Nabu. По мнению экспертов, это не столько забота об окружающей среде, сколько попытки снова замедлить строительство «Северного потока – 2».