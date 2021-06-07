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Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд озвучил прогноз погоды на июнь и «порадовал» жителей некоторых областей возможными заморозками в первом летнем месяце.

Он сообщил, что в Туве, Иркутской и Архангельской областях, в Хакасии и на северо-востоке европейской части страны ожидается снижение температуры до -3 градусов. По словам Вильфанда, в июне подобные казусы случаются крайне редко.

В центральной части Европейской России, напротив, ожидается настоящая летняя погода. Температура воздуха стабилизируется на уровне +25 градусов, но на протяжении почти всего месяца будут идти теплые летние дожди.

По словам главы Гидрометцентра, подобная погода обычно провоцирует быстрое перемещение воздушных масс по вертикали, что становится причиной сильных ливней или ураганных ветров. Вильфанд пообещал, что в подобных случаях будут объявляться соответствующие метеопредупреждения.

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