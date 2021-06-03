Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт достиг предварительной договоренности с российским «Газпромом» о поставках газа на ближайшие 15 лет. Он пояснил, что в настоящий момент еще не определены способы поставки голубого топлива и цены на него.

Если сделка будет заключена, то «Газпром» начнет поставки с 1 октября текущего года. Именно в этот день истечет срок действия предыдущего контракта, который был подписан сторонами в прошлом году.

Напомним, что для поставки газа в Венгрию Россия использует два направления. Первое – это пункт «Баумгартен», расположенный на венгерской, австрийской и словацкой границах. Второе проходит через украинский пограничный пункт «Берегово».