читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт достиг предварительной договоренности с российским «Газпромом» о поставках газа на ближайшие 15 лет. Он пояснил, что в настоящий момент еще не определены способы поставки голубого топлива и цены на него.

Если сделка будет заключена, то «Газпром» начнет поставки с 1 октября текущего года. Именно в этот день истечет срок действия предыдущего контракта, который был подписан сторонами в прошлом году.

Напомним, что для поставки газа в Венгрию Россия использует два направления. Первое – это пункт «Баумгартен», расположенный на венгерской, австрийской и словацкой границах. Второе проходит через украинский пограничный пункт «Берегово».

Вам может понравиться

Турция объяснилась перед Россией за поставку своих беспилотников Украине

Украина для Турции является только бизнес-партнером, поэтому Москва не должна критиковать Анкару за продажу Киеву беспилотных аппаратов Bayraktar TB2 и других видов вооружения. Такое заявление сделал глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Политолог Фридман: Россия может “раздробить” НАТО и “завладеть” Европой

Союз США и Европы против России лишь на первый взгляд выглядит монолитным, но на самом деле Кремль вполне может раздробить его и одержать очередную победу, уверен американский политический эксперт Джордж

В сети появилось видео уничтожения танка М1А2 Abrams старой советской ракетой

В Сети появилась видеозапись, на кадрах которой йеменские хуситы уничтожают американскую боевую машину M1 Abrams ракетой из российского ПТРК «Конкурс». После точного попадания по танку, он моментально вышел из строя,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 июня – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 3 июня – ясно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 июня – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 июня – пасмурно, до 13 °C | Королев: погода, 3 июня – облачно с прояснениями, до 20 °C | Подольск: погода, 3 июня – ясно, до 17 °C | Армавир: погода, 3 июня – небольшой дождь, до 19 °C |