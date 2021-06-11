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Несмотря на все попытки России договориться с Западом, он продолжает вести против нее гибридные войны. К примеру, он пытается провернуть тот же самый трюк, который удался в подобных войнах против СССР – втянуть РФ в гонку вооружений, заставить ее тратить как можно больше денег на оборону и в конечном итоге полностью разорить страну.

Политический эксперт Василий Титов рассказал, что такие войны ведутся буквально в каждой сфере. Так, антироссийская агрессия включает в себя бесконечные процессы в международных судебных инстанциях, в которых сумма исков достигла уже почти 100 миллиардов долларов, и нанесение ударов по индустрии в РФ путем подключения давно продавшихся США и Европе экологических организаций.

Именно Запад организует «утечку мозгов», в результате которой из РФ уезжают перспективные ученые, пытается разрушить традиционные семейные ценности и систему образования, работает на уничтожение идеологии и проводит информационные атаки.

Коалиция, в которую входят НАТО, США и ЕС, не собирается ничего предлагать РФ, кроме новых санкций и участившихся на границах учений. Ее задача – ослабить Россию, но на этом она не остановится. Потому что чем слабее будет становиться Москва, тем агрессивнее будет вести себя Запад.

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