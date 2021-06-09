читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На днях эксперты американских СМИ заявили, что российский корабль-невидимка проекта 20386 «Меркурий» может столкнуться с теми же проблемами, что и американские суда прибрежной зоны типа Freedom. Российский аналитик Василий Дандыкин раскрыл причины появления таких высказываний.

Все дело в том, что Freedom и другие корабли данного проекта потерпели крах и готовятся к списанию. Из-за слабых двигателей они не в состоянии обогнать даже буксиры и грузовые суда. Кроме того, США неоднократно заявляли о постоянных неполадках, вынуждающих вкладывать средства в ремонт и внеплановое техническое обслуживание. Проект модульных кораблей в Соединенных Штатах с треском провалился, поэтому они предрекают такую же судьбу российскому «Меркурию».

Эксперты заявляют, что Россия перегрузила свой новый фрегат инновационными технологиями, использовала слишком слабый двигатель, потратила гораздо больше денег на строительство, чем планировала, оснастила корабль неэффективной радиолокационной станцией.

По словам Дандыкина, американские аналитики просто перечисляют минусы своих кораблей, пытаясь приписать их российским фрегатам. Которые в настоящий момент не достроены и ни разу на выходили в море. После испытаний РФ получит модульный корабль-невидимку, который не получился у США. Поэтому экспертами движет обычная зависть.

Вам может понравиться

Турецкие позиции на северо-западе Сирии уничтожены российскими снарядами “Краснополь”

Притязания Турции на северо-западные и часть северных регионов Сирии разбились в прах из-за мощных ударов правительственных войск. В распоряжении портала Avia.Pro появилась информация, что атака была проведена с применением новейших

Исследователи составили список популярных слов в разных регионах России

Специалисты компании «Яндекс» совместно с экспертами Института русского языка имени В.В. Виноградова составили список слов-диалектов из российских регионов. Для исследования были использованы комментарии к статьям на платформе «Яндекс. Дзен». В
  • Анна
  • 06.06.2021
  • читать 1 минуту

«Как будто началась война за Британию»: Лондонцы пожаловались в полицию на американский истребитель F-15

Жители Лондона жалуются в социальных сетях на британский истребитель, который в рамках учений пролетел над городом. Они пишут, что из-за очень мощного звука, сопровождающего полет самолета, многие подумали, что началась
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 июня – переменная облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 9 июня – небольшой дождь, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 июня – переменная облачность, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 июня – переменная облачность, до 21 °C | Королев: погода, 9 июня – переменная облачность, до 15 °C | Подольск: погода, 9 июня – небольшой дождь, до 15 °C | Армавир: погода, 9 июня – небольшая облачность, до 14 °C |