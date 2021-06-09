На днях эксперты американских СМИ заявили, что российский корабль-невидимка проекта 20386 «Меркурий» может столкнуться с теми же проблемами, что и американские суда прибрежной зоны типа Freedom. Российский аналитик Василий Дандыкин раскрыл причины появления таких высказываний.

Все дело в том, что Freedom и другие корабли данного проекта потерпели крах и готовятся к списанию. Из-за слабых двигателей они не в состоянии обогнать даже буксиры и грузовые суда. Кроме того, США неоднократно заявляли о постоянных неполадках, вынуждающих вкладывать средства в ремонт и внеплановое техническое обслуживание. Проект модульных кораблей в Соединенных Штатах с треском провалился, поэтому они предрекают такую же судьбу российскому «Меркурию».

Эксперты заявляют, что Россия перегрузила свой новый фрегат инновационными технологиями, использовала слишком слабый двигатель, потратила гораздо больше денег на строительство, чем планировала, оснастила корабль неэффективной радиолокационной станцией.

По словам Дандыкина, американские аналитики просто перечисляют минусы своих кораблей, пытаясь приписать их российским фрегатам. Которые в настоящий момент не достроены и ни разу на выходили в море. После испытаний РФ получит модульный корабль-невидимку, который не получился у США. Поэтому экспертами движет обычная зависть.