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Джулиан Линдли-Френч, аналитик из Великобритании, считает, что Владимир Путин, лидер РФ, готов в любой момент атаковать Запад всеми силами, так как в будущем он может их потерять.

Согласно словам эксперта, Путин сейчас стоит перед дилеммой – он может использовать всю военную мощь страны против НАТО или, в конечном итоге, потерять ее. Дело в том, что даже самое новейшее вооружение со временем устаревает, поэтому у российских властей может появиться соблазн использовать его по назначению.

При этом специалист напомнил, что Россия обладает огромным военным арсеналом. За последние два десятка лет Путин потратил немало средств на увеличение и улучшение ядерного оружия. Сейчас стоимость всех российских ядерных боеголовок составляет около 61 миллиарда 700 миллионов долларов.

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