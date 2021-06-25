Турецкие эксперты дали неоднозначный ответ на недавнее происшествие с эсминцем британского ВМФ, нарушившего российские границы в черноморской акватории.

С одной стороны они решили поддержать Великобританию, так как она является союзником Турции по Североатлантическому альянсу. Однако с другой – они сомневаются в достоверности слов Лондона о том, что российские военные не открывали предупредительный огонь. Аналитики предполагают, что англичане скрывают правду, так как признание выстрелов окажется доказательством того, что эсминец действительно нарушил границы России.

Запад же хочет выглядеть идеально в глазах мировой общественности, поэтому попытается дезинформировать ее. Эксперты добавили, что РФ внимательно следит за всеми действиями НАТО в Черном море и готова пресекать любые провокации еще в зародыше.