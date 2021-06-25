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Заявления о «свободе судоходства», которые Соединенные Штаты без умолку повторяют уже несколько лет подряд, сыграли с ними злую шутку. Несколько дней назад к Гавайским островам подошло сразу 20 российских боевых кораблей Тихоокеанского флота. Американские военные запаниковали и отправили навстречу свои авианосцы, однако сделать ничего не смогли. Ведь “свободная навигация” – это палка о двух концах.

Эксперты китайского издания Sohu в процессе рассмотрения этого эпизода задались вопросом – станут ли подобные противостояния США и России частым явлением. Они отметили, что ситуация в последнее время становится все более напряженной. А иногда даже перерастает чуть ли не в реальные боевые действия.

Учения Тихоокеанского флота

Авторы публикации напоминают, что ТОФ проводил свои учения в нескольких сотнях миль от Гавайских островов. Это немного, так как у России уже есть гиперзвуковое оружие и крылатые ракеты, способные с легкостью преодолеть это расстояние. Гавайи же являются стратегически важным объектом для США. Здесь находятся военные базы, здесь выстроены мощные системы обороны, падение которых приведет к появлению иностранных боевых кораблей у побережья США.

Именно поэтому Вашингтон серьезно занервничал, получив информацию об учениях Тихоокеанского флота. Он отправил в район проведения маневров не только боевые корабли, но и истребители F-22, которые должны были пресекать любые попытки вторжения в воздушное пространство островов. Однако Россия – это не Соединенные Штаты, промышляющими наглыми и подлыми провокациями.

Она даже не попыталась нарушить границы территориальных вод или воздушного пространства США. Шесть кораблей во главе с крейсером «Варяг» подошли на расстояние около 20 км от Гавайев, но они постоянно оставались в международных водах.

Что хотела сказать Россия

Авторы уверены, что учения ТОФ стали предупреждением для США. Россия подала сигнал, что со «свободой судоходства» какой ее видит Вашингтон пора заканчивать раз и навсегда. В противном случае Москва воспользуется желаниями Соединенных Штатов обеспечить эту самую свободу и выйдет на расстояние ракетного удара к американским рубежам. Ее может поддержать и Китай, что приведет к весьма негативным последствиям.

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