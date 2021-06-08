Соединенные Штаты продолжают реализацию программы Rapid Dragon, которая предполагает превращение транспортных самолетов военной авиации в боевые средства поражения. Подробности о ней рассказал военный обозреватель Джон Тревитик.

Он отметил, что проект подразумевает использование транспортников в качестве своеобразного воздушного грузовика для ракетного вооружения. Такой подход позволит существенно усилить войска Соединенных Штатов в конфликтах с серьезными противниками. Кроме того, использовать транспортник для сброса бомб – это гораздо дешевле, чем строить новые дорогостоящие ракетоносцы.

На учениях Northern Edge 2021 США провели испытания военно-транспортного самолета MC-130J со специальным оборудованием, имитирующим ракетную нагрузку. Новоявленный ракетоносец работал в связке с Центром применения боеприпасов Standoff. Он получал указание на цель и подлетал к требуемой позиции. После этого фиксировался условный пуск ракет, а самолет продолжал движение к новой мишени.