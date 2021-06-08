читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты продолжают реализацию программы Rapid Dragon, которая предполагает превращение транспортных самолетов военной авиации в боевые средства поражения. Подробности о ней рассказал военный обозреватель Джон Тревитик.

Он отметил, что проект подразумевает использование транспортников в качестве своеобразного воздушного грузовика для ракетного вооружения. Такой подход позволит существенно усилить войска Соединенных Штатов в конфликтах с серьезными противниками. Кроме того, использовать транспортник для сброса бомб – это гораздо дешевле, чем строить новые дорогостоящие ракетоносцы.

На учениях Northern Edge 2021 США провели испытания военно-транспортного самолета MC-130J со специальным оборудованием, имитирующим ракетную нагрузку. Новоявленный ракетоносец работал в связке с Центром применения боеприпасов Standoff. Он получал указание на цель и подлетал к требуемой позиции. После этого фиксировался условный пуск ракет, а самолет продолжал движение к новой мишени.

Вам может понравиться

19FortyFive: Сдерживание России является ключевой целью старого бомбардировщика B-52

На вооружении американских ВВС находится 76 стратегических бомбардировщиков B-52, которые помогут Америке сдерживать Россию, несмотря на свой преклонный возраст. Эти самолеты перестали выпускаться еще в 50-х годах минувшего столетия, но

Офицер ВС Украины шокировал журналистов из США признанием о ситуации в Донбассе

Жители подконтрольной Киеву территории Донбасса не поддерживают действия ВСУ и считают пребывание украинской армии временным явлением, пишет издание Washington Examiner. Авторы публикации, перевод которой приводит “ПолитРоссия”, побывали в населенном пункте

Байден и Зеленский обсудили вопросы вступления Украины в НАТО и ситуацию в Донбассе

В понедельник состоялся телефонный разговор между лидерами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом. Одной из главных тем беседы стало членство Киева в Североатлантическом альянсе. Кроме того, Байден пригласил
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 июня – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 8 июня – небольшой дождь, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 июня – облачно с прояснениями, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 июня – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 8 июня – пасмурно, до 21 °C | Подольск: погода, 8 июня – дождь, до 20 °C | Армавир: погода, 8 июня – ясно, до 21 °C |