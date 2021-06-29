Сделанное в понедельник сообщение ТАСС о запуске новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Кедр» должно максимально обеспокоить Пентагон. Такое мнение выразило американское интернет-издание «1945» (19FortyFive) в своей статье, где в целом высоко оцениваются темпы модернизации ракетно-ядерного арсенала России.

Обозреватель 19FortyFive напоминает, что система «Кедр» является последней вехой в далеко идущей программе Кремля по закупке модернизированных межконтинентальных баллистических ракет. Согласно оценкам военных экспертов США, по состоянию на 2020 год в Вооруженных силах России имелось 46 модернизированных ракет Р-36М2 (SS-18), 45 мобильных ракетных комплексов «Тополь» (SS-25), 60 ракет «Тополь-М» (SS-27) шахтного базирования, 18 подвижных пусковых установок ракет «Тополь-М», 135 мобильных подвижных комплексов «Ярс» и еще 14 шахтных пусковых установок «Ярс».

Как считает автор статьи, российскими военными планируется, что МБР «Ярс» в конечном итоге заменят все оставшиеся части «Тополь-М» по мере их вывода из эксплуатации. Аналогичным образом, новая система «Кедр» предназначена для замены всех существующих и планируемых установок «Ярс» на перспективу ближайших десятилетий.

Разработку всей современной линейки российских межконтинентальных баллистических ракет («Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава») осуществляет Московский институт теплотехники (МИТ), который в настоящее время находится в ведении государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». МИТ был основан в мае 1946 года и первоначально был ориентирован на разработку баллистических ракет для усиления возможностей Советского Союза по стратегическому сдерживанию Америки. Сегодня МИТ участвует и в гражданских проектах, но все так же сохраняет свои «военные корни».

«Кедр» – новая система межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе, которая, как и предшествующая ей система «Ярс», будет иметь и мобильные, и шахтные варианты. Системы МБР на передвижных пусковых установках способны обладать рядом преимуществ перед своими шахтными аналогами – в частности, их труднее обнаружить, выследить, взять под прицел и уничтожить, что делает их потенциально более живучими. Ожидается, что твердотопливные МБР «Кедр» в конечном итоге заменят все существующие системы «Ярс» к началу 2030-х годов.

Как отмечает 19FortyFive, ранее Кремль поставил перед собой цель заменить все системы «Тополь» – советские межконтинентальные баллистические ракеты 1980-х годов, которые составляли основу российского арсенала мобильных МБР в годы после распада Советского Союза, – на «Тополь-М» к началу 2020-х годов.

«Это довольно реалистичная цель, если предположить, что Россия сможет поддерживать нынешние темпы модернизации», – отмечается в издании.

Ракеты «Тополь-М» имеют срок службы от пятнадцати до двадцати лет, и когда этот срок окончательно истечет, «Кедр» должен быть готов.