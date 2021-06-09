читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

США и Североатлантический альянс не в состоянии защитить Грузию и Украину от России, поэтому эти бывшие республики СССР никогда не вступят в НАТО. Авторы американского издания War On the Rocks пишут, что РФ владеет превосходством в Черноморском регионе, превзойти которое невозможно.

Они вспоминают войну в Грузии в 2008 году. Тогда Соединенные Штаты были на пике своих возможностей и имели все шансы справиться с РФ, однако вступить в боевые действия с ней не рискнули. То же самое произошло в 2014, когда Москва присоединила Крым.

По мнению авторов, тогда США даже не пытались вмешаться. Единственное, о чем они заботились – это о защите уже принятых в Альянс стран Восточной Европы.

Эксперты заявляют, что принять Украину и Грузию в Альянс – это дело нехитрое. Но сделав это, НАТО придется организовывать коллективную оборону новых участников. Что потребует огромных финансовых вложений. Кроме того, Грузия находится на значительном удалении от США, а Украина имеет слишком большую площадь. Из-за этого Североатлантическому блоку придется разворачивать крупные силы для их защиты. И готовить столь же огромный резерв, чтобы подтянуть его в случае необходимости.

США и НАТО не смогут защитить Украину и Грузию в случае прямой агрессии против них, что приведет к серьезным репутационным потерям. Именно поэтому обе эти страны совершенно напрасно рассчитывают на вступление в Альянс.

Вам может понравиться

Американский БПЛА MQ-25 Stingray впервые в истории авиации совершил дозаправку в воздухе

Впервые в истории мировой авиации БПЛА MQ-25 Stingray ВВС США произвел дозаправку в воздухе боевого самолета. Пресс-служба компании Boeing заявила, что это большой шаг вперед в развитии беспилотной техники. Компания

Жительница Уфы заболела Covid-19 после вакцинации

Ева Крестовиц из Уфы сообщила в своем аккаунте в социальной сети Facebook, что после прививки от коронавируса все же заразилась Covid-19. Она отметила, что выполняла все рекомендации врача и продолжала

Турецкие позиции на северо-западе Сирии уничтожены российскими снарядами “Краснополь”

Притязания Турции на северо-западные и часть северных регионов Сирии разбились в прах из-за мощных ударов правительственных войск. В распоряжении портала Avia.Pro появилась информация, что атака была проведена с применением новейших
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 июня – переменная облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 9 июня – небольшой дождь, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 июня – переменная облачность, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 июня – переменная облачность, до 21 °C | Королев: погода, 9 июня – переменная облачность, до 15 °C | Подольск: погода, 9 июня – небольшой дождь, до 15 °C | Армавир: погода, 9 июня – небольшая облачность, до 14 °C |