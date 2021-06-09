США и Североатлантический альянс не в состоянии защитить Грузию и Украину от России, поэтому эти бывшие республики СССР никогда не вступят в НАТО. Авторы американского издания War On the Rocks пишут, что РФ владеет превосходством в Черноморском регионе, превзойти которое невозможно.

Они вспоминают войну в Грузии в 2008 году. Тогда Соединенные Штаты были на пике своих возможностей и имели все шансы справиться с РФ, однако вступить в боевые действия с ней не рискнули. То же самое произошло в 2014, когда Москва присоединила Крым.

По мнению авторов, тогда США даже не пытались вмешаться. Единственное, о чем они заботились – это о защите уже принятых в Альянс стран Восточной Европы.

Эксперты заявляют, что принять Украину и Грузию в Альянс – это дело нехитрое. Но сделав это, НАТО придется организовывать коллективную оборону новых участников. Что потребует огромных финансовых вложений. Кроме того, Грузия находится на значительном удалении от США, а Украина имеет слишком большую площадь. Из-за этого Североатлантическому блоку придется разворачивать крупные силы для их защиты. И готовить столь же огромный резерв, чтобы подтянуть его в случае необходимости.

США и НАТО не смогут защитить Украину и Грузию в случае прямой агрессии против них, что приведет к серьезным репутационным потерям. Именно поэтому обе эти страны совершенно напрасно рассчитывают на вступление в Альянс.