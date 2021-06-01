Джед Баббин, экс-замминистра обороны Соединенных Штатов, считает, что Джо Байден, американский лидер, «проиграет» своему российскому коллеге Владимиру Путину на предстоящем саммите в Женеве.

Согласно его словам, в данных переговорах нет смысла, если они направлены на восстановление «стабильных и предсказуемых» отношений, так как они уже обладают этими качествами. Президент США может затронуть тему о происшествии с авиалайнером Ryanair, однако Баббин считает, что он лишь вскользь упомянет ее, предпочитая вместо этого поговорить о торговле и изменении климата.

Бывший замглавы Пентагона также уверен, что Байден уступил Путину еще до встречи, так как не стал оставлять санкции в отношении «Северного потока – 2», упростив тем самым России его достройку. Он также преуменьшил важность недавней кибератаки на USAID, заявив, что подобное постоянно случается в киберпространстве. Баббин предполагает, что Белый дом продолжит придерживаться данной политики в будущем.