Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Джед Баббин, экс-замминистра обороны Соединенных Штатов, считает, что Джо Байден, американский лидер, «проиграет» своему российскому коллеге Владимиру Путину на предстоящем саммите в Женеве.

Согласно его словам, в данных переговорах нет смысла, если они направлены на восстановление «стабильных и предсказуемых» отношений, так как они уже обладают этими качествами. Президент США может затронуть тему о происшествии с авиалайнером Ryanair, однако Баббин считает, что он лишь вскользь упомянет ее, предпочитая вместо этого поговорить о торговле и изменении климата.

Бывший замглавы Пентагона также уверен, что Байден уступил Путину еще до встречи, так как не стал оставлять санкции в отношении «Северного потока – 2», упростив тем самым России его достройку. Он также преуменьшил важность недавней кибератаки на USAID, заявив, что подобное постоянно случается в киберпространстве. Баббин предполагает, что Белый дом продолжит придерживаться данной политики в будущем.

Вам может понравиться

США опасаются совершенствования скрытности подводных лодок ВМФ России с ядерным вооружением

В США с большой настороженностью отмечают активную модернизацию подводных сил ВМФ России за счет внедрения передовых технологий «малозаметности» из когда-либо существовавших. По сообщениям российских СМИ, очередной прорыв в этой области

Учёный сообщил об угрозе появления COVID-26 и COVID-32

Питер Хотес, являющийся деканом Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлор, указал на то, что необходимо выяснить, как начал распространяться COVID-19 для того, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. Как
  • Анна
  • 31.05.2021
  • читать 1 минуту

Дочь Сергея Шойгу объявила, что выходит замуж за спортивного блогера

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения на своей Instagram-странице сообщила о скором замужестве. Ксения опубликовала фотографию, продемонстрировав на руке кольцо. В подписи она указала, что теперь является невестой, а
  • Анна
  • 30.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 июня – ясно, до 16 °C | город Мытищи: погода, 1 июня – переменная облачность, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 июня – небольшой дождь, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 июня – небольшая облачность, до 14 °C | Королев: погода, 1 июня – небольшой дождь, до 25 °C | Подольск: погода, 1 июня – ясно, до 14 °C | Армавир: погода, 1 июня – пасмурно, до 25 °C |