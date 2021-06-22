Соединенные Штаты продолжают продвигать свою новейшую ракету PrSM, которую они сами называют «убийцей» российских ЗРК С-400. На этот раз они опубликовали в сети анимационный видеоролик, на котором боеприпас атакует российский ракетный крейсер «Москва».

На записи ракета достаточно эффектно попадает по боевому кораблю после наведения либо с находящихся в небе самолетов, либо со спутника. Также она уничтожает зенитно-ракетный комплекс С-400, виртуально подтверждая давно присвоенный статус.

Эксперты отмечают, что подобных успехов PrSM способна добиться только в «мультиках». Все дело в том, что в реальности она не способна поразить крейсер, перемещаясь ему навстречу. Кроме того, в ролике боеприпас летит на слишком уж большой высоте. В таких условиях системы ПВО боевого российского корабля обнаружили бы его еще за десятки километров.

Соединенные Штаты часто снимают «мультфильмы» о своем новом вооружении. Однако большинство из них не имеет ничего общего с реальной действительностью.