В ходе учений Тихоокеанского флота РФ шесть боевых кораблей, возглавляемых крейсером «Варяг», подошли к территориальным водам Соединенных Штатов на 16 километров. Такие расчеты привел капитан Майк Кафка, представляющий Индо-Тихоокеанское командование американских ВМС.

Американские СМИ отреагировали на появление кораблей РФ рядом с Гавайями паническими заявлениями о «демонстрации силы Россией» и даже «российской агрессии». Так, издание Honolulu Star-Advertiser напоминает, что корабли были вооружены крылатыми ракетами и представляли реальную угрозу для США,

Между тем, совсем недавно неподалеку от Курильских островов появлялись американские боевые корабли, также вооруженные смертоносными ракетами. Но это почему-то не относится к угрозам. России же достаточно приблизиться к территории Соединенных Штатов, чтобы все СМИ этого государства взвыли от «агрессии» и «вызове, брошенном Вашингтону».