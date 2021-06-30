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Прототип автомобиля-самолета, разработанный словацкой компанией Klein Vision, прошел первые испытания. Он вылетел из города Нитра и спустя 35 минут успешно приземлился в аэропорту Братиславы.

Профессор Стефан Кляйн, который занимается разработкой летающего автомобиля, рассказал, что он способен подниматься на высоту в 2,5 тысячи метров и преодолевать расстояния до 1000 километров. При этом авто всего за несколько секунд превращается в самолет путем несложных манипуляций.

В летающей машине использован двигатель от компании BMW, который работает на бензиновом топливе. Авто выдерживает вес до 200 килограммов, поэтому летать на нем могут два человека.

Кляйн отметил, что минусом модели можно назвать необходимость использования взлетно-посадочной полосы. В отличие от такси-беспилотников, которые сейчас испытываются сразу в нескольких странах, она не обладает способностью к вертикальной посадке и взлету.

На создание прототипа специалисты под руководством Кляйна потратили меньше 2 миллионов евро, которые были получены от частных инвесторов. Разработка машины-самолета заняла около двух лет.

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