В сети появилась видеозапись, на кадрах которой йеменские хуситы уничтожают американскую боевую машину M1 Abrams ракетой из российского ПТРК «Конкурс». После точного попадания по танку, он моментально вышел из строя, хотя военные эксперты США неоднократно заявляли, что подобное не представляется возможным, сообщает портал Avia.Pro.

По мнению экспертов, новая активная броня и дополнительная защита полностью исключают поражение «Абрамса» ракетами из российских комплексов. Хуситы видимо просто не знали об этом, поэтому с легкостью уничтожили боевую машину, что хорошо видно на записи.

Данный инцидент произошел в конце мая текущего года. Танк принадлежал Саудовской Аравии и использовался в боевых действиях против движения «Ансар Аллах». После попадания в него советской еще ракеты часть элементов конструкции разлетелась в разные стороны. Активная броня, которая должна была защитить боевую машину, оказалась в нескольких десятках метров от нее.

Авторы публикации сообщают, что экипаж танка выжил в полном составе. Все дело в том, что в момент попадания боеприпасы боевой машины не сдетонировали, что и спасло военных Саудовской Аравии.

Хуситы довольно часто применяют в вооруженном столкновении советское вооружение. И в подавляющем большинстве случаев оно подтверждает свою эффективность, несмотря на преклонный возраст.