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В Сети появились новые изображения, созданные по мотивам фильма «Чужой-5», который так и не вышел. Рисунки были выложены на портале Screen Rant.

Как отмечается, кадры опубликовал художник Джеффри Торенс. Ещё до того, как разработки по пятому фильму заморозили на неопределённое время, он работал на концепцией. Арты были созданы художником ещё в 2014 и 2015 годах.

Торенс на своих артах изобразил Сигурни Уивер в своём знаменитом образе Эллен Рипли, и Майкла Бина. Он исполнил в фильме франшизы роль капрала Дуэйна Хикса. Кроме того, был опубликован арт и с самим Чужим.

Торенс сообщил, что проект пятого фильм совершенно мёртв, и это его весьма огорчает. Всего он за всё время поделился с поклонниками франшизы 13 рисунками.

Крис Хемсворт, исполнивший роль Тора в фильмах Marvel, недавно заявил, что съёмки “Тор: Любовь и гром” были завершены. Премьера фильма в России должна состояться 5 мая 2022 года

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