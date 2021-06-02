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Крис Хемсворт заявил своим поклонникам, что 2 июня был завершён съёмочный процесс фильма «Тор: Любовь и гром».

Об этом актёр заявил в Instagram. В публикации к посту Хемсворт выразил благодарность съёмочной группе за новое путешествие вместе с Marvel, а, обращаясь к своим подписчикам, попросил их подготовиться к встрече в кинотеатрах.

Согласно сообщению актёра, четвёртый фильм про Тора получился весьма забавным, а также сумасшедшим. Несмотря на это, Хемсворт считает, что фильм затрагивает «струны сердца». На опубликованном фото актёр стоит вместе с режиссёром Тайкой Вайтити, исполнившим одну из ведущих ролей. В кадре он стоит, облачённый в костюм для захвата движений.

В России премьера фильма должна состояться 5 мая 2022 года.

Недавно Стивен Кинг рассказал, какой фильм он считает самым страшным. Он заявил, что это “Ведьма из Блэр” и он просмотрел его только до половины.

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