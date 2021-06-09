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В сирийской провинции Хасеке четверо российских военнослужащих подорвались на противопехотной мине, сообщает курдское информационное агентство ANHA. По словам журналистов, один из бойцов погиб, а остальные получили ранения.

Инцидент произошел в районе Ад-Дарбасия сирийской провинции, которая контролируется российской военной полицией. Подробности неизвестны, сообщается только, что взорвался противопехотный боеприпас.

Официальной информации от российского Минобороны пока нет, но в ближайшее время можно ожидать либо опровержения, либо подтверждения сведений курдского агентства.

Напомним, что ранее в той же провинции Хасеке российские военные сперва заблокировали, а затем и завернули колонну американских войск, которые намеревались проводить патрулирование в регионе. Об этом инциденте Минобороны сообщило, что США не согласовали с РФ свою операцию, что и привело к конфликту.

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