В Сети появились первые фотографии новой экранизации сказки «Золушка». На этот раз кинолента снята в стиле мюзикла.

Роль Золушки исполнит певица Камели Кабельо – это её первая роль в кино. Также отмечается, что она сама будет петь в фильме. Прекрасного принца сыграет британский актёр Николас Голицын. Самое неоднозначное исполнение роли у феи-крёстной – её сыграет Билли Портер, актёр, который известен своими эпатажными образами. Кроме того, он является ЛГБТ-активистом. Как сообщается, фею-крёстную решили сделать гендерно-нейтральной, и роль писали специально под Портера.

Премьера фильма ожидается уже в начале осени этого года. При этом выход фильма не запланирован на широких экранах – он будет доступен на сервисе Amazon Prime Video.

Ранее мы сообщали, что стали известны имена участников, которые полетят в космос для съёмок фильма. Ими стали Юлия Пересильд и Клим Шипенко.