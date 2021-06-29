ДТ-БТР, который разработан специально для Арктики, Дальнего Востока и Сибири, впервые показали на видео. Репортаж с испытаний двухзвенной гусеничной машины опубликовал на видеохостинге YouTube Первый канал.

В программе «Часовой» показали все ключевые тесты, входящие в программу испытаний. Так, снегоболотоходную машину попытались взорвать, чтобы проверить, сумеет ли она защитить экипаж во время боевых действий. Кроме того, ее обстреляли из огнеметов.

25-тонная гусеничная машина состоит из двух звеньев, в одном из которых располагает экипаж из трех человек, а во втором – десант (не более 6 человек). ДТ-БТР способен преодолеть вертикальную стену высотой 1 метр, а также любые водные преграды. Мощность двигателя составляет 500 лошадиных сил. Машину вооружат пулеметом «Корд» калибра 12,7 миллиметров либо специальным боевым модулем, аналогичным тому, что используется в БМП «Бумеранг».